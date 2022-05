De Laurentiis | “Prima di me vinti solo due Scudetti | se ragionassi da tifoso…”

Advertising

MondoNapoli : Retroscena De Laurentiis: ”Prima della SuperLega parlai con Agnelli” - - areanapoliit : De Laurentiis: 'Se avessi fatto il tifoso, Napoli già fallito. Prima di me solo 2 scudetti. Ancelotti e Mertens...' - Airbughimen : Per il bene del Napoli dei suoi tifosi,e meglio che De Laurentiis si tenga il suo Bari e venda quanto prima il Napo… - sportli26181512 : Napoli, ecco cosa farà De Laurentiis con i 40 milioni della Champions: Napoli, ecco cosa farà De Laurentiis con i 4… - stefzoc : RT @sscnapoli: La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Car… -

Forse solo il Napoli con Deregge, le altre sono in mano ai fondi d'investimento e ... Roma davanti a 70.000 spettatori: che gara ti aspetti dalla squadra di Mourinho "della partita ...... Brigadier Generale Carlo Catalano - Direttore del Policlinico Celio, Aurelio De-... Presente per lavolta la Federazione Italiana Giuoco Calcio che esporrà la coppa vinta ...Aurelio De Laurentiis, quest’oggi ospite all’Itis Giordani di Caserta, tra i vari argomenti ha anche parlato in merito alla SuperLega e ad un retroscena legato ad Andrea Agnelli. “Sono stato tra i pri ...ForzAzzurri.net - Le parole del presidente del Napoli Il Corriere del Mezzogiorno riporta le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis agli studenti ...