Dal sorteggio escono Cesena-Monopoli e Virtus Entella-Foggia Calcio serie C | ottavi di finale dei playoff

Dal sorteggio escono Cesena-Monopoli e Virtus Entella-Foggia

Cesena-Monopoli e Virtus Entella-Foggia. Andata in Puglia per le due partite l'8 maggio e ritorno in casa delle due teste di serie il 12 maggio. Sono fra gli accoppiamenti per gli ottavi di finale dei playoff di serie C, o meglio il primo turno della fase nazionale, usciti dai sorteggi odierni.

