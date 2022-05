Covid oggi Lazio, 3.951 contagi e 8 morti. A Roma 1.967 casi (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.951 i nuovi contagi da coronavirus e 8 i morti registrati oggi, 5 maggio, nel Lazio, secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Nello specifico “su 6.462 tamponi molecolari e 22.573 tamponi antigenici per un totale di 29.035 tamponi, si registrano 3.951 nuovi casi positivi (-808). Sono 8 i decessi (-7), 1.115 i ricoverati (-56), 60 le persone nelle terapie intensive (+2) e 5.354 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,6%. I casi a Roma città sono a quota 1.967” Nel dettaglio, nella Asl Roma 1 sono 784 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl Roma 2 sono 634 i nuovi casi e 2 i decessi. Nella Asl Roma 3 sono ... Leggi su italiasera (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.951 i nuovida coronavirus e 8 iregistrati, 5 maggio, nel, secondo i dati del bollettinodella Regione. Nello specifico “su 6.462 tamponi molecolari e 22.573 tamponi antigenici per un totale di 29.035 tamponi, si registrano 3.951 nuovipositivi (-808). Sono 8 i decessi (-7), 1.115 i ricoverati (-56), 60 le persone nelle terapie intensive (+2) e 5.354 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,6%. Icittà sono a quota 1.967” Nel dettaglio, nella Asl1 sono 784 i nuovie 2 i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl2 sono 634 i nuovie 2 i decessi. Nella Asl3 sono ...

