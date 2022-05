Concorso DSGA 2022 | 60 quesiti in 120 minuti per la prova scritta Prova orale può svolgersi in video conferenza PARERE Consiglio di Stato

(Di giovedì 5 maggio 2022) E' arrivato ildeldisul regolamento del prossimoper titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale per, direttori dei servizi generali e amministrativi. Ilè sullo schema di decreto recante il Regolamento delper titoli ed esami per l’acceso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (), di prossima pubblicazione. L'articolo .

Advertising

scuolainforma : Concorso DSGA, bando in arrivo? Il Consiglio di Stato si esprime sul regolamento (TESTO PDF) -

LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

Sempre più vicina, dunque, l'attivazione del prossimo. Parere del Consiglio di Stato In arrivo il bando del nuovo2022, che regolerà le nuove procedure ordinarie per l'...... emanazione del bando diordinario persemplificazione delle procedure amministrative per liberare le segreterie dai compiti impropri (pensioni, ricostruzione di carriera, ... Concorso DSGA 2022, bozza del decreto: parere positivo del Consiglio di Stato Nuovo Concorso DSGA 2022 in arrivo: tutte le informazioni sui requisiti, prove e valutazione titoli nella bozza del decreto. LeggiOggi ...Concorso secondaria, abbinamento sedi/candidati 3^ calendario prove scritte (aggiornamento 5 maggio) 5 Maggio 2022 Concorso DSGA, bando in arrivo Il Consiglio di Stato si esprime sul regolamento ...