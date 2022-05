Advertising

lauranaka : Bagno di sangue a #WallStreet , al chiodo fisso #inflazione si aggiunge quello della recessione. #NASDAQ -5% e i f… - sole24ore : Btp oltre il 3%, ora la Bce attiverà lo scudo anti-spread? - algipilo : RT @sole24ore: Btp oltre il 3%, ora la Bce attiverà lo scudo anti-spread? -

Il Sole 24 ORE

e spread in peggioramento. Il rendimento del decennale segna 3,03% (chiusura precedente a 2,97%)...che al momento è prevedibile che l'impatto della guerra in Ucraina sul settore difesa andrà...In rialzo anche lo spread : nei primi scambi sui mercati telematici il differenziale trae Bund ... Nell'attesa, si registra una forte contrazione,le attese, della produzione industriale in ... Btp oltre il 3%, ora la Bce attiverà lo scudo anti-spread Piazza Affari e le Borse europee aprono in calo dopo il -5,2% del Nasdaq e il calo delle Borse asiatiche. Il rendimento del Btp decennale supera il 3% (3,03%) ...I mercati continuano a temere che l'aumento dei tassi, già applicato dalla Fed, possa minare ulteriormente la ripresa economica, già fiaccata dalla guerra ...