(Di giovedì 5 maggio 2022) La Banca Centrale Usa alza i tassi come previsto ma esclude un'accelerazione con ritocchi di 75 punti base. Tocca ora alla Banca d'Inghilterra

Il Sole 24 ORE

Euronext Growth Milan: Fenix Entertainment (ricavi e posizione finanziaria). Conference call ...INTERNAZIONALI GIAPPONE Chiusa la borsa di Tokyo . COLLOCAMENTI TITOLI DI STATO GERMANIA ...... Relatech (ricavi e posizione finanziaria). Conference call a commento dati finanziari del 1°...INTERNAZIONALI GIAPPONE Chiusa la Borsa di Tokyo . COLLOCAMENTI TITOLI DI STATO SPAGNA ... Borse in netta risalita dopo la Fed. Stellantis e Unicredit corrono dopo i conti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 mag - Le Borse europee vanno verso un'apertura in netto rialzo, dopo che la Federal Reserve, che pure ha alzato i tassi di 50 punti base, l'aumento maggiore ...La valutazione del titolo ACEA Il titolo presenta tantissimi punti di forza. Al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell’azienda risultano particolarmente elevati. La ...