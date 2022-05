Arriva in concessionaria Mazda MX-30 2022

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 5 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – La versionedellaMX-30 è ora in vendita nel nostro Paese e presenta prestazioni di ricarica e funzionalità di alimentazione migliorate, un’evoluzione della sonorità EV e nuove opzioni di colore sia per l’esterno, sia per le finiture interne. Gli aggiornamenti tecnici dellaMX-30consistono nel nuovo On Board Charger (OBC) interno, ora di tipo trifase da 11 kW, e nella possibilità di utilizzare la ricarica rapida con potenza massima di assorbimento fino a 50 kW. Grazie a tali modifiche, si riduce sensibilmente il tempo di ricarica presso le colonnine pubbliche che cedono corrente in modalità trifase. Infatti, il tempo di ricarica dal 20% all’80% impiega solo 1 ora e 50 minuti, mentre presso le stazioni di ricarica veloce in corrente continua (CC) occorrono solamente 26 minuti1. ...