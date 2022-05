AEW: Nel main event di Dynamite, Mercedes Martinez ha unificato il titolo femminile della ROH (Di giovedì 5 maggio 2022) Ancora una volta la Ring Of Honor si prende il main event di Dynamite. E se lo prende con un match decisamente interessante visto che ha opposto le due detentrici del titolo femminile per avviare l’unificazione. Ad uscire vincitrice dallo scontro è stata Mercedes Martinez, capace di superare Deonna Purrazzo e strapparle il titolo. Ora può iniziare veramente il regno dell’ex alleata di Thunder Rosa. Le fasi finali del match #AndNew!!! The Undisputed @ringofhonor Women's World Champion is @RealMMartinez! What an incredible night it's been here on #AEWDynamite on @TBSNetwork! pic.twitter.com/J1NQyfJ7ue— All Elite Wrestling (@AEW) May 5, 2022 Leggi su zonawrestling (Di giovedì 5 maggio 2022) Ancora una volta la Ring Of Honor si prende ildi. E se lo prende con un match decisamente interessante visto che ha opposto le due detentrici delper avviare l’unificazione. Ad uscire vincitrice dallo scontro è stata, capace di superare Deonna Purrazzo e strapparle il. Ora può iniziare veramente il regno dell’ex alleata di Thunder Rosa. Le fasi finali del match #AndNew!!! The Undisputed @ringofhonor Women's World Champion is @RealM! What an incredible night it's been here on #AEWon @TBSNetwork! pic.twitter.com/J1NQyfJ7ue— All Elite Wrestling (@AEW) May 5, 2022

