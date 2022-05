A questo Real Madrid bastano pochi minuti

(Di giovedì 5 maggio 2022) Per tre volte la squadra di Carlo Ancelotti è stata a un passo dall'eliminazione in Champions League, e per tre volte è riuscita a ribaltare partite difficilissime

Advertising

FBiasin : #Champions 21/22. L’#Inter è arrivata seconda nel girone contro “il peggior #Real degli ultimi 30 anni” (cit.) ed… - eddynoto : RT @FBiasin: #Champions 21/22. L’#Inter è arrivata seconda nel girone contro “il peggior #Real degli ultimi 30 anni” (cit.) ed è uscita ag… - samuel_sulpizi : RT @FBiasin: #Champions 21/22. L’#Inter è arrivata seconda nel girone contro “il peggior #Real degli ultimi 30 anni” (cit.) ed è uscita ag… - Menoufyy : RT @FBiasin: #Champions 21/22. L’#Inter è arrivata seconda nel girone contro “il peggior #Real degli ultimi 30 anni” (cit.) ed è uscita ag… - PGambetti : RT @FBiasin: #Champions 21/22. L’#Inter è arrivata seconda nel girone contro “il peggior #Real degli ultimi 30 anni” (cit.) ed è uscita ag… -

contenuto è riservato agli abbonati 1 Anno a soli 24 Attiva Ora Tutti i contenuti del sito 1 ... Madrid 4 - 3 BASKET - EUROLEAGUE 18:30 Anadolu Efes - Milano 77 - 65 19:15 Maccabi -Madrid ...Però a me è piaciuto, ha giocato con determinazione, ha cercato di non farsi sorprendere. Aveva detto che voleva una difesa attenta, lo è stata abbastanza. Ha avuto un colpo di fortuna ...Al termine della finale 2021 disse: «Forse un giorno romperemo questo incantesimo ... Per lui la Champions non è mai stata un’ossessione. E nemmeno per il Real Madrid.Dal lontanissimo ribaltone con il Derby County al Manchester City, passando per quei "noventa minuti" contro l'Inter: quando il Real Madrid ha fatto ...