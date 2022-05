A Napoli non piove mai: dove è stato girato, cast e colonna sonora (Di giovedì 5 maggio 2022) A Napoli non piove mai: film girato nell’estate del 2014 completamente a Napoli, come suggerisce il titolo. La novità è la prima volta dell’attore Sergio Assisi dietro la macchina da presa come regista. A Napoli non piove mai: dove è stato girato A Napoli non piove mai racconta tre storie che si incontrano e arricchiscono al trama del film. La prima è la storia di Barnaba, un quarantenne con la sindrome di Peter Pan, che viene lasciato dalla sua ragazza perché troppo immaturo. Jacopo invece soffre della sindrome dell’abbandono e, dopo essere stato lasciato sull’altare dalla sua ragazza, tenta più volte il suicidio. I due vengono accumunati dall’arrivo di Sonia, una ragazza del nord con ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 5 maggio 2022) Anonmai: filmnell’estate del 2014 completamente a, come suggerisce il titolo. La novità è la prima volta dell’attore Sergio Assisi dietro la macchina da presa come regista. Anonmai:nonmai racconta tre storie che si incontrano e arricchiscono al trama del film. La prima è la storia di Barnaba, un quarantenne con la sindrome di Peter Pan, che viene lasciato dalla sua ragazza perché troppo immaturo. Jacopo invece soffre della sindrome dell’abbandono e, dopo esserelasciato sull’altare dalla sua ragazza, tenta più volte il suicidio. I due vengono accumunati dall’arrivo di Sonia, una ragazza del nord con ...

Advertising

enpaonlus : Bamù, il gatto smarrito a Napoli, è stato fortunatamente ritrovato Felici per il piccolo Bamu’ ma non tutti i gatti… - PietroMazzara : “Un maiale non può allenare” “La rovina del Napoli è stato Ancelotti” #capiscer King @MrAncelotti nella storia… - sechesi : Mi suggeriscono dalla regia che la straordinaria stagione 21/22 di Carlo #Ancelotti al Real Madrid non altera il pa… - gmlavolpe : RT @CollotMarta: Non è Shanghai, è il Cardarelli di Napoli. Dall'inizio abbiamo detto che non bisognava tornare alla normalità, perché la… - lellod63 : @napolista @veniovanni Meno male che ai tempi di Diego non c’erano i social e tutta sta munnezzaglia che c’è oggi,s… -