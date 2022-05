X Factor 2022, Ambra Angiolini per la prima volta in giuria (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ambra Angiolini sarà uno dei giudici di X Factor 2022, per lei si tratta dell’esordio assoluto al tavolo dello show Ambra Angiolini sarà uno dei giudici di X Factor 2022. Per lei si tratta dell’esordio assoluto al tavolo dello show. Attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, cantante, Ambra Angiolini è capace di spaziare tra i generi, i mezzi di comunicazione e i linguaggi più vari. Lavora nel mondo dello spettacolo da trent’anni, costantemente sulla cresta dell’onda. Fresca di conduzione – per il quinto anno consecutivo – del Concerto del Primo Maggio in un’edizione che ha battuto tutti i record, fin dagli esordi ha dimostrato di essere un’artista poliedrica e innovativa, capace di incontrare sempre il gusto del ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 4 maggio 2022)sarà uno dei giudici di X, per lei si tratta dell’esordio assoluto al tavolo dello showsarà uno dei giudici di X. Per lei si tratta dell’esordio assoluto al tavolo dello show. Attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, cantante,è capace di spaziare tra i generi, i mezzi di comunicazione e i linguaggi più vari. Lavora nel mondo dello spettacolo da trent’anni, costantemente sulla cresta dell’onda. Fresca di conduzione – per il quinto anno consecutivo – del Concerto del Primo Maggio in un’edizione che ha battuto tutti i record, fin dagli esordi ha dimostrato di essere un’artista poliedrica e innovativa, capace di incontrare sempre il gusto del ...

