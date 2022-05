Via libera a Taboo 2 dopo la fine di Peaky Blinders, così il creatore Steven Knight annuncia l’inizio delle riprese (Di mercoledì 4 maggio 2022) Taboo 2 è in arrivo, almeno il co-creatore Steven Knight. Sono passati cinque anni dal lancio della serie tv in costume di BBC One, che ha visto Tom Hardy nel ruolo di James Delaney, un avventuriero inglese che torna a casa dall’Africa dopo essere creduto a lungo morto, in cerca di vendetta. L’attore è sia il protagonista che il co-creatore della serie tv. Una seconda stagione era nell’aria, ma finora non si era fatto più nulla per questioni logistiche. Di recente, partecipando alla Creative Cities Convention di Birmingham, Knight (che ha anche ideato Peaky Blinders) ha confermato che lui e Hardy sono finalmente al lavoro su Taboo 2. “Penso che la produzione inizierà verso la fine del prossimo ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022)2 è in arrivo, almeno il co-. Sono passati cinque anni dal lancio della serie tv in costume di BBC One, che ha visto Tom Hardy nel ruolo di James Delaney, un avventuriero inglese che torna a casa dall’Africaessere creduto a lungo morto, in cerca di vendetta. L’attore è sia il protagonista che il co-della serie tv. Una seconda stagione era nell’aria, ma finora non si era fatto più nulla per questioni logistiche. Di recente, partecipando alla Creative Cities Convention di Birmingham,(che ha anche ideato) ha confermato che lui e Hardy sono finalmente al lavoro su2. “Penso che la produzione inizierà verso ladel prossimo ...

