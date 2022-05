Stefano Tacconi in ospedale per aneurisma cerebrale, resta gravissimo. I medici: “È il periodo più critico” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nuovo aggiornamento medico sulle condizioni di Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus che da giorni lotta per la vita dopo essere stato colpito da un aneurisma cerebrale. Per i medici, non è ancora passato il periodo di pericolo e anzi il 64enne è ancora gravissimo. Stefano Tacconi è nel “periodo i più critico”: il bollettino medico sul portiere Le ultime novità su Stefano Tacconi, condivise dal figlio Andrea, avevano fatto bene sperare circa le condizioni e le possibilità di farcela dell’ex calciatore: “Ci sono i primi segnali che sono incoraggianti, papà muove un po’ gli occhi e gli arti, ma serve tempo” aveva detto. Stamattina, invece, il direttore del ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nuovo aggiornamento medico sulle condizioni di, ex portiere della Juventus che da giorni lotta per la vita dopo essere stato colpito da un. Per i, non è ancora passato ildi pericolo e anzi il 64enne è ancoraè nel “i più”: il bollettino medico sul portiere Le ultime novità su, condivise dal figlio Andrea, avevano fatto bene sperare circa le condizioni e le possibilità di farcela dell’ex calciatore: “Ci sono i primi segnali che sono incoraggianti, papà muove un po’ gli occhi e gli arti, ma serve tempo” aveva detto. Stamattina, invece, il direttore del ...

