Squadre “Usar”: presentato il protocollo tra Vigili del Fuoco del Lazio ed Ares 118 (Di mercoledì 4 maggio 2022) E’ stato presentato ieri mattina, 03 maggio 2022 presso l’area di addestramento dei Vigili del Fuoco di Villa Troili, il protocollo per l’attivazione delle Squadre Usar-M alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, il capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, Prefetto Laura Lega, il direttore generale di Ares 118, Maria Paola Corradi e il direttore regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, Eros Mannino. L’Urban Search And Rescue identifica l‘insieme di pratiche utilizzate nelle attività di ricerca, soccorso e recupero di persone sepolte da macerie, in occasione di eventi ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 4 maggio 2022) E’ statoieri mattina, 03 maggio 2022 presso l’area di addestramento deideldi Villa Troili, ilper l’attivazione delle-M alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, il capo dipartimento deidel, Prefetto Laura Lega, il direttore generale di118, Maria Paola Corradi e il direttore regionale deideldel, Eros Mannino. L’Urban Search And Rescue identifica l‘insieme di pratiche utilizzate nelle attività di ricerca, soccorso e recupero di persone sepolte da macerie, in occasione di eventi ...

FrancoColombet3 : RT @vigilidelfuoco: #vigilidelfuoco e ARES 118 #Lazio uniti per potenziare le squadre di primo soccorso, ricerca e recupero di persone sepo… - RobertoGueli : RT @TgrRai: Grandi emergenze, per i soccorsi in caso di terremoti, esplosioni e altre criticità la @RegioneLazio attiva le Usar. Squadre co… - TuttoSuRoma : RT @vigilidelfuoco: #vigilidelfuoco e ARES 118 #Lazio uniti per potenziare le squadre di primo soccorso, ricerca e recupero di persone sepo… - Emergenza24 : RT @vigilidelfuoco: #vigilidelfuoco e ARES 118 #Lazio uniti per potenziare le squadre di primo soccorso, ricerca e recupero di persone sepo… - BreakingItalyNe : RT @vigilidelfuoco: #vigilidelfuoco e ARES 118 #Lazio uniti per potenziare le squadre di primo soccorso, ricerca e recupero di persone sepo… -