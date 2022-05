Somministrazione delle prove INVALSI 2022 per la classe V Primaria: il giorno 5 si inizia con l’Inglese (Di mercoledì 4 maggio 2022) Mancano davvero pochissimi giorni all’avvio della stagione 2022 delle prove INVALSI 2022 per la scuola Primaria. Prima giornata, infatti, il 5 maggio 2022 con la prova d’inglese (classe V Primaria). La prova INVALSI d’Inglese per la V Primaria riguarda le competenze ricettive: comprensione della lettura (reading); comprensione dell’ascolto (listening); si riferisce al livello A1 del QCER (Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue); è cartacea, Fascicolo unico composto da una sezione di reading (5 compiti, cosiddetti task) e da una sezione di listening (5 compiti, cosiddetti task). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 4 maggio 2022) Mancano davvero pochissimi giorni all’avvio della stagioneper la scuola. Prima giornata, infatti, il 5 maggiocon la prova d’inglese (). La provad’Inglese per la Vriguarda le competenze ricettive: comprensione della lettura (reading); comprensione dell’ascolto (listening); si riferisce al livello A1 del QCER (Quadro comune di riferimento per la conoscenzalingue); è cartacea, Fascicolo unico composto da una sezione di reading (5 compiti, cosiddetti task) e da una sezione di listening (5 compiti, cosiddetti task). L'articolo .

