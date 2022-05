Advertising

davided81 : Monica Setta e Simona Izzo nella stessa inquadratura #GenerazioneZ - spatresano : RT @araccontarlo: - lucia25968868 : RT @araccontarlo: - araccontarlo : - telodogratis : Simona Izzo: “Io e Venditti non ci parliamo da tre anni” -

ha rivelato di avere interrotto ogni tipo di dialogo con il suo ex marito, il cantante Antonello Venditti. L'attrice ne ha parlato nel corso di 'Generazione Z', programma di Rai Due in ...Per la prima voltasvela che non parla da tre anni con Antonello ...Simona Izzo ha rivelato di avere interrotto ogni tipo di dialogo con il suo ex marito, il cantante Antonello Venditti. L’attrice ne ha parlato nel corso di “Generazione Z”, programma di Rai Due in ...Cosa è successo tra Simona Izzo e Antonello Venditti Addirittura i due ex non si parlano più ma l’attrice e regista svela che sono ormai già tre anni che non ha più alcun rapporto con l’ex marito.