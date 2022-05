Quarantena giocatori non rispettata, prosciolti Napoli e De Laurentiis (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha prosciolto il Napoli, il presidente – e patron del club partenopeo – Aurelio De Laurentiis e il responsabile sanitario della società Raffaele Canonico per quanto riguarda i fatti dello scorso 5 gennaio 2022, in occasione della sfida tra Juventus e Napoli. De Laurentiis e Canonico erano L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha prosciolto il, il presidente – e patron del club partenopeo – Aurelio Dee il responsabile sanitario della società Raffaele Canonico per quanto riguarda i fatti dello scorso 5 gennaio 2022, in occasione della sfida tra Juventus e. Dee Canonico erano L'articolo

