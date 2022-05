Nasce il primo Codice delle pmi innovative: il volume di Cristina Crupi è disponibile online (Di mercoledì 4 maggio 2022) Una raccolta di norme in un testo organico per orientarsi con maggiore facilità nel mondo dell’innovazione Dal 2012 a oggi, il legislatore ha costantemente ampliato la disciplina delle società innovative che – insieme ai pareri e alle circolari del Ministero dello Sviluppo Economico – forma l’impianto e il perimetro giuridico nel quale si muove l’intero settore dell’innovazione del nostro Paese. A 10 anni dall’introduzione della prima policy dedicata al mondo dell’innovazione era ormai maturo il tempo per riunite in un testo organico e completo tutte le norme che si sono succedute negli anni, tante, tra le quali è spesso difficile orientarsi. Raccoglierle nel Codice non soltanto è soddisfare l’esigenza di creare uno strumento di lavoro utile e indispensabile per gli operatori dell’innovazione, ma è anche un dovere, per dare a questa ... Leggi su lombardiaeconomy (Di mercoledì 4 maggio 2022) Una raccolta di norme in un testo organico per orientarsi con maggiore facilità nel mondo dell’innovazione Dal 2012 a oggi, il legislatore ha costantemente ampliato la disciplinasocietàche – insieme ai pareri e alle circolari del Ministero dello Sviluppo Economico – forma l’impianto e il perimetro giuridico nel quale si muove l’intero settore dell’innovazione del nostro Paese. A 10 anni dall’introduzione della prima policy dedicata al mondo dell’innovazione era ormai maturo il tempo per riunite in un testo organico e completo tutte le norme che si sono succedute negli anni, tante, tra le quali è spesso difficile orientarsi. Raccoglierle nelnon soltanto è soddisfare l’esigenza di creare uno strumento di lavoro utile e indispensabile per gli operatori dell’innovazione, ma è anche un dovere, per dare a questa ...

