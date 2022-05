Moon Knight 2 ci sarà? La scena post-credits anticipa un’altra stagione | ma nessuna conferma per ora

(Di mercoledì 4 maggio 2022)2 ci? Il finale della primae lasembra alludere a. Eppure al momento non c’è. Cos’è successo nel sesto e ultimo episodio della serie Marvel?si è concluso con un’epica battaglia che ha visto gli dèi Amit e Tauret combattere tra loro, mentre Layla e Marc/Steven (Oscar Isaac) hanno lottato contro Arthur (Ethan Hawke). Proprio quando sembra che il folle leader stia avendo la meglio, Marc/Steven hanno uno dei loro blackout e l’attimo dopo si ritrovano con Arthur morto per mano di uno dei due. Entrambi non sanno cosa sia successo, segno che potrebbe esserci una terza personalità ...

Advertising

MarvelFlix : El episodio final de 'MOON KNIGHT' tiene UNA escena post credito - manu_283 : finito di vedere moon knight e sono più confusa di prima - midshipman_lace : Moon Knight a mani basse la migliore cosa che la Marvel ha sfornato negli ultimi anni - fumettologica : La scena dei titoli di coda di “Moon Knight”, spiegata: - AzzurraLovegood : SPOILERS moon knight per 6 . . . . . . . . . . . MA L'ABBRACCIO TRA MARC E STEVEN? E LAYLA QUANTO BELLA MADOOOOO #MoonKnight -

L'episodio finale dello show con Oscar Isaac, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di1x06 , è finalmente disponibile in streaming su Disney+. Attenzione! L'articolo contiene spoiler sul season finale di! Tra alcune scene d'azione incredibili che mostrano il ...all'interno del cast vede Ethan Hawke interpretare il cattivo il quale ha spiegato qual è il suo personaggio Marvel ...L'episodio finale dello show con Oscar Isaac, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Moon Knight 1x06, è finalmente disponibile in streaming su Disney+. Attenzione! L'articolo contiene ...Attualmente Marvel Studios non ha formalizzato alcuna decisione in merito al futuro della serie. Tuttavia non è sfuggita ai fan la candidatura di Moon Knight per gli Emmy Awards, nello specifico per ...