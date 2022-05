Meret rinnovo col Napoli, ‘decide’ Ospina, primo incontro con l’agente (Di mercoledì 4 maggio 2022) Alex Meret e David Ospina sono i due portieri del Napoli di Luciano Spalletti, entrambi con la possibilità di andare via a fine stagione. Una situazione davvero complicata quella in cui si è infilato il Napoli, che non sa ancora su quale dei due calciatori puntare. La sicurezza di partecipare alla prossima Champions League dà alla società la possibilità di programmare con più tempo a disposizione, avendo già un’idea del budget da poter spendere. Certo le cessioni faranno la differenza, ma bisogna partire dalle basi. Ed allora il rinnovo di Meret o quello di Ospina va valutato seriamente ed in fretta. Meret e Ospina: il nodo rinnovo col Napoli Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport, il ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 4 maggio 2022) Alexe Davidsono i due portieri deldi Luciano Spalletti, entrambi con la possibilità di andare via a fine stagione. Una situazione davvero complicata quella in cui si è infilato il, che non sa ancora su quale dei due calciatori puntare. La sicurezza di partecipare alla prossima Champions League dà alla società la possibilità di programmare con più tempo a disposizione, avendo già un’idea del budget da poter spendere. Certo le cessioni faranno la differenza, ma bisogna partire dalle basi. Ed allora ildio quello diva valutato seriamente ed in fretta.: il nodocolSecondo quanto riferisce Corriere dello Sport, il ...

