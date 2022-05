Manila Nazzaro risponde ad un fan sul legame con un’ex gieffina: ecco cosa è emerso (VIDEO) (Di mercoledì 4 maggio 2022) Manila Nazzaro risponde ad un fan e rivela in che legame si trova con Soleil Sorge: ecco le parole dell’ex gieffina Manila Nazzaro lo scorso settembre è entrata dentro la Casa più spiata d’Italia per intraprendere una nuova avventura televisiva. L’ex gieffina infatti è stata una delle concorrenti più amate e seguita all’interno del Grande Fratello Vip 6. La Nazzaro in tutti questi sei lunghi mesi è entrata sempre di più nel cuore di tantissimi italiani che l’hanno supportata e sostenuta in ogni televoto e quotidianamente. La sua avventura dentro la Casa più spiata d’Italia è terminata ad un passo dal gran finale. Dopo il GFVip, Manila si è lanciata su nuovi progetti, tornando anche in radio come ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 4 maggio 2022)ad un fan e rivela in chesi trova con Soleil Sorge:le parole dell’exlo scorso settembre è entrata dentro la Casa più spiata d’Italia per intraprendere una nuova avventura televisiva. L’exinfatti è stata una delle concorrenti più amate e seguita all’interno del Grande Fratello Vip 6. Lain tutti questi sei lunghi mesi è entrata sempre di più nel cuore di tantissimi italiani che l’hanno supportata e sostenuta in ogni televoto e quotidianamente. La sua avventura dentro la Casa più spiata d’Italia è terminata ad un passo dal gran finale. Dopo il GFVip,si è lanciata su nuovi progetti, tornando anche in radio come ...

Advertising

giovanna_leghi : RT @sonounafatina_: Per Manila Nazzaro mai famosa i consigli che dava a Lulù dovrebbe metterli in pratica lei e qui mi fermo - ParliamoDiNews : Lulù Selassié sul banco degli imputati: arrivano i severi giudizi di Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro - Il Vicolo… - annacrisante2 : RT @lisboaalmando: Aggiungerei giusto un pensiero per Manila Nazzaro che passa il suo tempo a fare interviste sullle sorelle e Katia Ricc… - StefaniaCarta13 : @Tittab123 @bambinasolare @simonamaccarini @mu_sic_it Al governo jeru e in psichiatria io perché ho detto che all'… - Antogiulio27 : @rainbow20202020 Schifo i giornalisti anche a chiedere della coppia guarda a quelli più importanti ,le più acide la… -