“Ma lei capisce?”: Lilli Gruber presa in giro, sbeffeggiata e sbranata senza pietà (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nell’ultima puntata di Ottoemezzo è andato in scena uno scontro molto pesante. Lilli Gruber è stata presa in giro e offesa. Lilli Gruber (La 7 screenshot)Non è passato nemmeno un minuto dall’inizio del talk show, che Lilli Gruber era già con le spalle al muro. Lo scontro è stato pesantissimo e sono volate offese. La puntata di ieri sera di Ottoemezzo è stata quasi surreale poiché già dopo il primo minuto di programma, Lilli Gruber era stata sbranata a dovere dalla sua ospite, la giornalista russa Yulia Vityazeva. Il pubblico che ha seguito dall’inizio il talk show su La 7 è rimasto allibito dalla velocità dell’intervento della giornalista che non ha risparmiato colpi e frecciate dirette alla padrona di ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nell’ultima puntata di Ottoemezzo è andato in scena uno scontro molto pesante.è stataine offesa.(La 7 screenshot)Non è passato nemmeno un minuto dall’inizio del talk show, cheera già con le spalle al muro. Lo scontro è stato pesantissimo e sono volate offese. La puntata di ieri sera di Ottoemezzo è stata quasi surreale poiché già dopo il primo minuto di programma,era stataa dovere dalla sua ospite, la giornalista russa Yulia Vityazeva. Il pubblico che ha seguito dall’inizio il talk show su La 7 è rimasto allibito dalla velocità dell’intervento della giornalista che non ha risparmiato colpi e frecciate dirette alla padrona di ...

Advertising

menicr : Ieri per curiosità mi sono fatta un giro sulla pagina FB di #Nadanafridrikhson, questa giornalista russa invitata g… - eligio68 : @AleFiorili @fratotolo2 È stato spiegato qualche milione di volte che la protezione del vaccino è importante ma non… - TommyBrain : RT @AlessandroFusi9: @CottarelliCPI Non si metta in cose più grandi di lei Cottarelli. Quando non si capisce niente è meglio tacere. Le ori… - Maignangioia : Vi piace Sakura perché è un surrogato di forza bruta che picchia, umilia, non capisce i traumi, schifa il MC perché… - marisconosciuti : RT @itsme399: @marisconosciuti @moonylvpin_ Dai non chiediamo mica la luna, solo Tancredi di Sant’Erasmo che si innamora di Irene Cipriani… -