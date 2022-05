LIVE Civitanova-Perugia 2-0, Finale playoff volley 2022 in DIRETTA: la Lube vince un secondo set infinito! (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-8 Quarto ace della partita per Ivan Zaytsev! 7-8 Lunga la battuta di Anderson. 6-8 Pipe anche per Anderson, Perugia fa un break. 6-7 Pipe vincente di Leon. 6-6 Ancora una sette di Simone Anzani. 5-6 Anderson prima riceve e poi attacca. 5-5 Risponde con la stessa moneta Anzani. 4-5 Sette vincente di Solè. 4-4 Lungo il servizio di Leon. 3-4 Leon attacca forte sulle mani del muro di Lucarelli. 3-3 Simon mette giù una palla a filo rete. 2-3 Aceeeee di Rychlicki su Yant. 2-2 Diagonale imprendibile di Rychlicki. 2-1 Yant continua a smartellottare da posto quattro. 1-1 Bordata di Rychlicki da posto due. 1-0 Si riparte con l’ennesimo primo tempo di Simon. 21:55 secondo set estremamente entusiasmante dal punto di vista del gioco, il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-8 Quarto ace della partita per Ivan Zaytsev! 7-8 Lunga la battuta di Anderson. 6-8 Pipe anche per Anderson,fa un break. 6-7 Pipente di Leon. 6-6 Ancora una sette di Simone Anzani. 5-6 Anderson prima riceve e poi attacca. 5-5 Risponde con la stessa moneta Anzani. 4-5 Settente di Solè. 4-4 Lungo il servizio di Leon. 3-4 Leon attacca forte sulle mani del muro di Lucarelli. 3-3 Simon mette giù una palla a filo rete. 2-3 Aceeeee di Rychlicki su Yant. 2-2 Diagonale imprendibile di Rychlicki. 2-1 Yant continua a smartellottare da posto quattro. 1-1 Bordata di Rychlicki da posto due. 1-0 Si riparte con l’ennesimo primo tempo di Simon. 21:55set estremamente entusiasmante dal punto di vista del gioco, il ...

