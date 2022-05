Lino Banfi, sberla al politicamente corretto: “Se oggi imitassi Louis Armstrong mi massacrerebbero” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag – Anche Lino Banfi tuona contro il politicamente corretto, come riportato anche dal Secolo d’Italia. Lino Banfi critica il politicamente corretto L’intervista è stata rilasciata a Panorama ma, per ora, è stata solo parzialmente anticipata dal quotidiano La Verità. L’attore pugliese racconta della sua carriera, dalle origini all’interpretazione del popolarissimo Nonno Libero. In un passaggio, Lino Banfi parla anche del politicamente corretto, definendolo apertamente una “ossessione”. Si ricorda il film Dio li fa e poi li accoppia, in cui Banfi interpretava un omossessuale, e riguardo una scena raffigurante una coppia gay, D’Errico fa questa domanda ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag – Anchetuona contro il, come riportato anche dal Secolo d’Italia.critica ilL’intervista è stata rilasciata a Panorama ma, per ora, è stata solo parzialmente anticipata dal quotidiano La Verità. L’attore pugliese racconta della sua carriera, dalle origini all’interpretazione del popolarissimo Nonno Libero. In un passaggio,parla anche del, definendolo apertamente una “ossessione”. Si ricorda il film Dio li fa e poi li accoppia, in cuiinterpretava un omossessuale, e riguardo una scena raffigurante una coppia gay, D’Errico fa questa domanda ...

