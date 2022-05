L’ex vice di Ancelotti: “Non credo si ritirerà. Mertens e Osimhen? Possono coesistere, vi spiego” (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’ex vice di Ancelotti, Giorgio Ciaschini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live. Di seguito le sue dichiarazioni. “La coppia Mertens-Osimhen? In un modulo come quello del Napoli sì, i due giocatori Possono coesistere. Mi piace come giocano gli azzurri, ma purtroppo hanno qualche calo di tensione, manca continuità e questo gli ha impedito di stare in testa con le altre, ma ha comunque raggiunto il suo obiettivo. Se Ancelotti smette dopo il Real Madrid? Quando iniziammo alla Reggiana disse che dopo 5 anni avrebbe smesso quindi questa cosa di smettere la dice spesso. L’allenatore smette quando è un po’ costretto anche perché la voglia di stare in campo e allenare è sempre troppo forte ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 4 maggio 2022)di, Giorgio Ciaschini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live. Di seguito le sue dichiarazioni. “La coppia? In un modulo come quello del Napoli sì, i due giocatori. Mi piace come giocano gli azzurri, ma purtroppo hanno qualche calo di tensione, manca continuità e questo gli ha impedito di stare in testa con le altre, ma ha comunque raggiunto il suo obiettivo. Sesmette dopo il Real Madrid? Quando iniziammo alla Reggiana disse che dopo 5 anni avrebbe smesso quindi questa cosa di smettere la dice spesso. L’allenatore smette quando è un po’ costretto anche perché la voglia di stare in campo e allenare è sempre troppo forte ...

