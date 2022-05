La “resistenza” della Tocci: non va in tv e offende Floris (Di mercoledì 4 maggio 2022) Zuppa di Porro. C’è la guerra, c’è il gas, e noi dobbiamo sorbirci lo psicodramma di Nathalie Tocci che non va da Floris, perchè fa disinformazione, e lei si auto definisce resistente civile. Parliamo di cose serie: Rampini e il partito filoputin americano e Nordio sul Messaggero per il quale le armi agli ucraini non vogliono dire guerra. Draghi contro il 110 per cento. e le frizioni con i grillini Carioti e lo spettro del proporzionale L’aborto vietato in america, titoli scandalistici e Ferrara ritorna pro life. #rassegnastampa4maggio L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 4 maggio 2022) Zuppa di Porro. C’è la guerra, c’è il gas, e noi dobbiamo sorbirci lo psicodramma di Nathalieche non va da, perchè fa disinformazione, e lei si auto definisce resistente civile. Parliamo di cose serie: Rampini e il partito filoputin americano e Nordio sul Messaggero per il quale le armi agli ucraini non vogliono dire guerra. Draghi contro il 110 per cento. e le frizioni con i grillini Carioti e lo spettro del proporzionale L’aborto vietato in america, titoli scandalistici e Ferrara ritorna pro life. #rassegnastampa4maggio L'articolo proviene da Nicola Porro.

