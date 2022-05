La Pro loco Tarquinia e l’Airc in piazza per l’Azalea della Ricerca (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tarquinia – l’Azalea della Ricerca colora Tarquinia. Le mattine del 7 e dell’8 maggio i volontari della Pro loco Tarquinia e della Fondazione Airc per la Ricerca sul cancro saranno in piazza per distribuire le piante con una donazione di 15 euro. “Il 7 maggio saremmo nella nostra sede al civico 19 di via Giuseppe Garibaldi, mentre l’8 maggio, per la festa della mamma, allestiremo la postazione in piazza Cavour, di fronte a palazzo Vitelleschi – fanno sapere dalla Pro loco Tarquinia -. Abbiamo accolto con piacere l’invito dell’Airc di partecipare alla campagna di solidarietà. Siamo certi che i cittadini tarquiniesi ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 4 maggio 2022)colora. Le mattine del 7 e dell’8 maggio i volontariProFondazione Airc per lasul cancro saranno inper distribuire le piante con una donazione di 15 euro. “Il 7 maggio saremmo nella nostra sede al civico 19 di via Giuseppe Garibaldi, mentre l’8 maggio, per la festamamma, allestiremo la postazione inCavour, di fronte a palazzo Vitelleschi – fanno sapere dalla Pro-. Abbiamo accolto con piacere l’invito deldi partecipare alla campagna di solidarietà. Siamo certi che i cittadini tarquiniesi ...

