Kailia Posey, è morta a 16 anni la ragazza del meme virale in cui sorrideva (Di mercoledì 4 maggio 2022) Kailia Posey è morta a soli 16 anni. La ragazza era conosciuta per essere la protagonista della famosa gif della bambina che sorride, virale sui social da anni. Quell’immagine risale al reality Toddlers e Tiaras, uno show che segue la vita famigliare delle contendenti ad un concorso di bellezza per bambine, che ora si chiama Little Miss America. Ppsey partecipò al reality quando aveva solo cinque anni. Vi raccomandiamo... Addio a Giuseppina Villani, la protagonista de "Le tagliatelle di Nonna Pina" Si è trattato di suicidio, come ha confermato la famiglia a TMZ. “Sebbene fosse un’adolescente esperta con un futuro luminoso davanti a sé, sfortunatamente in un momento impetuoso, ha preso la ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 4 maggio 2022)a soli 16. Laera conosciuta per essere la protagonista della famosa gif della bambina che sorride,sui social da. Quell’immagine risale al reality Toddlers e Tiaras, uno show che segue la vita famigliare delle contendenti ad un concorso di bellezza per bambine, che ora si chiama Little Miss America. Ppsey partecipò al reality quando aveva solo cinque. Vi raccomandiamo... Addio a Giuseppina Villani, la protagonista de "Le tagliatelle di Nonna Pina" Si è trattato di suicidio, come ha confermato la famiglia a TMZ. “Sebbene fosse un’adolescente esperta con un futuro luminoso davanti a sé, sfortunatamente in un momento impetuoso, ha preso la ...

