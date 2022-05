Juventus, sgarbo alla Fiorentina: via Bernardeschi per un baby fenomeno (Di mercoledì 4 maggio 2022) Federico Bernardeschi se ne andrà a fine anno dalla Juventus, con il toscano che cerca di tornare alla Fiorentina in seguito a uno scambio. La Juventus avrà molti cambiamenti alla fine di questa stagione, perché sono davvero molti i giocatori che andranno in scadenza di contratto alla fine del campionato, con i bianconeri che stanno cercando di capire come risolvere la grana del contratto di Federico Bernardeschi, con il toscano che potrebbe rinnovare unicamente per poi entrare a far parte di un ipotetico scambio con un giocatore che in questo momento si trova nella sua ex Fiorentina. Federico Bernardeschi Juventus (LaPresse)Ci sono alcuni giocatori che da giovani sembrano poter ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 4 maggio 2022) Federicose ne andrà a fine anno d, con il toscano che cerca di tornarein seguito a uno scambio. Laavrà molti cambiamentifine di questa stagione, perché sono davvero molti i giocatori che andranno in scadenza di contrattofine del campionato, con i bianconeri che stanno cercando di capire come risolvere la grana del contratto di Federico, con il toscano che potrebbe rinnovare unicamente per poi entrare a far parte di un ipotetico scambio con un giocatore che in questo momento si trova nella sua ex. Federico(LaPresse)Ci sono alcuni giocatori che da giovani sembrano poter ...

