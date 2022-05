“Io sono buono e tu sei finta”: Rudy Zerbi la condanna, sarà guerra in finale (Di mercoledì 4 maggio 2022) Rudy Zerbi non le manda a dire e scatena le sue ire. Cosa sta accadendo a pochi passi dalla finale di Amici 21? Rudy Zerbi, maestro di Amici 21 (Witty tv screenshot)Rudy Zerbi è il maestro di Amici 21 più temuto e più discusso. Scopriamo insieme che cosa sta accadendo all’insegnante del talent show di Canale 5. Nelle ultime ore Rudy Zerbi ha fatto di nuovo parlare di sé sia dentro la casetta dai talenti di Amici 21, sia da casa tra i fan spettatori del nuovo daytime. Maria De Filippi aveva già annunciato come si sarebbe svolta la gara finale e tutti le manches che prevedono l’arrivo di 5 talenti, che gareggeranno per conquistarsi la coppa. La tensione è alle stelle anche tra i maestri che stanno cercando di preparare ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 4 maggio 2022)non le manda a dire e scatena le sue ire. Cosa sta accadendo a pochi passi dalladi Amici 21?, maestro di Amici 21 (Witty tv screenshot)è il maestro di Amici 21 più temuto e più discusso. Scopriamo insieme che cosa sta accadendo all’insegnante del talent show di Canale 5. Nelle ultime oreha fatto di nuovo parlare di sé sia dentro la casetta dai talenti di Amici 21, sia da casa tra i fan spettatori del nuovo daytime. Maria De Filippi aveva già annunciato come si sarebbe svolta la garae tutti le manches che prevedono l’arrivo di 5 talenti, che gareggeranno per conquistarsi la coppa. La tensione è alle stelle anche tra i maestri che stanno cercando di preparare ...

