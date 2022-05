Incentivi auto bloccati, cosa è successo e quando partiranno (Di mercoledì 4 maggio 2022) Non è ancora entrato in vigore il provvedimento con le nuove agevolazioni per l’acquisto di auto e moto elettriche, ma anche ibride e a bassa emissione. A causa della mancata pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Dpcm, gli ecobonus non sono non sono ancora prenotabili dalle concessionarie nella piattaforma online del ministero, e gli utenti non possono ancora accedere alle agevolazioni. Incentivi auto bloccati, le cause Il dpcm contenente le misure a sostegno del settore automotive è stato firmato a inizio aprile. Ciò che manca per rendere effettiva la disponibilità dei nuovi Incentivi sono: il controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e il conseguente via libera; la pubblicazione del dpcm in Gazzetta ufficiale; l’adeguamento della piattaforma di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 4 maggio 2022) Non è ancora entrato in vigore il provvedimento con le nuove agevolazioni per l’acquisto die moto elettriche, ma anche ibride e a bassa emissione. A causa della mancata pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Dpcm, gli ecobonus non sono non sono ancora prenotabili dalle concessionarie nella piattaforma online del ministero, e gli utenti non possono ancora accedere alle agevolazioni., le cause Il dpcm contenente le misure a sostegno del settoremotive è stato firmato a inizio aprile. Ciò che manca per rendere effettiva la disponibilità dei nuovisono: il controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e il conseguente via libera; la pubblicazione del dpcm in Gazzetta ufficiale; l’adeguamento della piattaforma di ...

Sabri_Signo : Un paese in svendita. Ma con i soldi del #PNRR cosa ci facciamo?! Incentivi per armi e auto a benzina? - Gazzetta_it : Incentivi auto e prezzi in salita: 'L'attesa danneggia il mercato' - Karis24IT : Caro #Draghi mi spiega il perchè non se la prende in Europa anche con i produttori di auto che hanno alzato a dismi… - missionline : Mercato auto Italia 2022: crollo delle immatricolazioni, (quasi) tutti i costruttori sono in perdita e mancano ince… - TrendOnline : I nuovi #incentivi #auto con o senza #rottamazione promessi da #Draghi sono in partenza: da quando si possono preno… -