In crescita iscrizioni imprese lombarde (+0,5%) grazie a servizi, edilizia e società capitali (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sono oltre 18mila le nuove iscrizioni nel 1° trimestre: si conferma prevalenza nuove società di capitali Le informazioni tratte dalle anagrafi delle Camere di Commercio lombarde evidenziano nel primo trimestre 2022 un saldo positivo tra le imprese nuove iscritte (18.333) e le imprese che hanno cancellato la propria posizione (17.423), mentre normalmente i primi tre mesi dell'anno sono caratterizzati da un saldo negativo. La causa di tale anomalia è legata ai numeri ancora molto contenuti delle cessazioni, a seguito delle misure di sostegno messe in campo dalle istituzioni per arginare gli effetti della crisi scatenata dal Covid-19. Le iscrizioni si sono invece riportate sui livelli precedenti all'emergenza sanitaria, consentendo al tessuto imprenditoriale regionale di ...

