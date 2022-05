Imprese: in Lombardia nate oltre 18mila aziende, +0,5% nel primo trimestre (Di mercoledì 4 maggio 2022) Milano, 4 mag. (Adnkronos) - Lieve aumento delle iscrizioni delle Imprese alle Camere di commercio della Lombardia. nel primo trimestre dell'anno le nuove società iscritte sono state 18.333 contro le 17.423 che hanno cancellato la propria posizione. Si numeri delle cessazioni sono ancora contenuti per effetto delle misure di sostegno messe in campo dalle istituzioni per arginare gli effetti della crisi pandemica. Le iscrizioni si sono riportate sui livelli precedenti all'emergenza sanitaria, consentendo al tessuto imprenditoriale regionale di portarsi a quota 817.563 posizioni attive, con una crescita su base annua dello 0,5%. L'incremento del numero di Imprese attive è limitato alle sole società di capitali, che crescono quasi del 5%. Le attività del terziario, escluso il commercio e i pubblici ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Milano, 4 mag. (Adnkronos) - Lieve aumento delle iscrizioni dellealle Camere di commercio della. neldell'anno le nuove società iscritte sono state 18.333 contro le 17.423 che hanno cancellato la propria posizione. Si numeri delle cessazioni sono ancora contenuti per effetto delle misure di sostegno messe in campo dalle istituzioni per arginare gli effetti della crisi pandemica. Le iscrizioni si sono riportate sui livelli precedenti all'emergenza sanitaria, consentendo al tessuto imprenditoriale regionale di portarsi a quota 817.563 posizioni attive, con una crescita su base annua dello 0,5%. L'incremento del numero diattive è limitato alle sole società di capitali, che crescono quasi del 5%. Le attività del terziario, escluso il commercio e i pubblici ...

Advertising

Secondowelfare : La @RegLombardia stanzia 5 milioni € per sostenere partenariati pubblico-privati che realizzeranno inziative di… - fisco24_info : Anitec-Assinform e InfoCamere, start up e pmi protagoniste dell'innovazione digitale: oltre 8mila imprese (+22,6%):… - rexforte1 : Ricordo l'ER di allora dove le imprese erano tantissime a conduzione familiare, gli operai a mezzodì mangiavano coi… - Assolombarda : 'Nel 2021 il fatturato nazionale delle imprese della cosmetica è stato quasi 12 miliardi €, di cui 8 in #Lombardia.… - logisticamente : ?? @UPS_News Italia è stata premiata tra le 57 migliori imprese della regione Lombardia per performance #gestionale… -