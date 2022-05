Il Paradiso delle Signore 7: la contessa pronta ad un gesto estremo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sono tantissimi i colpi di scena in arrivo con la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore: andiamo a vedere cosa succederà alla contessa Il Paradiso delle Signore è senza ombra di dubbio una delle soap opera Rai più riuscite. Infatti la trasmissione è riuscita ad attirare milioni di telespettatori ogni giorno. Andiamo quindi a vedere i colpi di scena per la prossima stagione. Adelaide di Sant’Erasmo (scena de Il Paradiso delle Signore)A settembre Il Paradiso delle Signore è pronto a tornare con la sua settima stagione. La Rai ha quindi deciso di confermare la sua soap opera che andrà in onda sia sulla rete ammiraglia che sulla ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sono tantissimi i colpi di scena in arrivo con la nuova stagione de Il: andiamo a vedere cosa succederà allaIlè senza ombra di dubbio unasoap opera Rai più riuscite. Infatti la trasmissione è riuscita ad attirare milioni di telespettatori ogni giorno. Andiamo quindi a vedere i colpi di scena per la prossima stagione. Adelaide di Sant’Erasmo (scena de Il)A settembre Ilè pronto a tornare con la sua settima stagione. La Rai ha quindi deciso di confermare la sua soap opera che andrà in onda sia sulla rete ammiraglia che sulla ...

Advertising

__irishrose : Comunque io non so che santi in paradiso stiano mantenendo la queen perché a sentire parlare così delle ragazze le… - luictes : @andreants2 Ogni tanto cosa darei... per poter accarezzare un così bel petto e far passare le dita delle mie mani i… - laurarotondo8 : @lostthemoth Mettere tutti video scene Riccardo e Nicoletta Il paradiso delle signore prima Daily seconda Daily ti prego - infoitcultura : Il paradiso delle signore 7, ecco le anticipazioni: chi ritorna e chi no - desti_paradiso : È online la puntata n. 50 (e chi l’avrebbe mai detto!) in cui, in attesa delle promozioni in Serie A, ci siamo intr… -