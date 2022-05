Il comandante Macauda | Terminal vero biglietto da visita | stazione restituita a città

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 4 maggio 2022) “Il porto di Palermo è uno dei maggiori per traffico passeggeri, in circa 2 milioni sbarcano in questo Cruise, che si trova nel cuore storico della. Era necessaria la presenza di una struttura ricettiva che potesse fare dadaper chi si accinge are ladi Palermo. La storicamarittima è stata oggialla collettività dopo i lavori di ristrutturazione e ammodernamento. Accanto all’impegno dell’Autorità del sistema portuale nel delineare le strategie per essere concorrenziali e il continuo aggiornamento tecnologico, si pone l’impegno della Capitaneria di Porto per assicurare la security. Lo sviluppo infrastrutturale del porto sta procedendo sul fronte della bioeconomy”. ...