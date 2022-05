Genoa, Preziosi: “La potenziale retrocessione non è colpa mia, a gennaio il tempo c’era” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Genoa Preziosi – Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni de La Repubblica, rispondendo alle dichiarazioni della nuova proprietà. Ecco quanto affermato. “Non si dica che questa situazione è colpa mia, forse in estate abbiamo fatto qualche errore ma a gennaio c’era tutto il tempo per rimediare e invece gli attaccanti arrivati non hanno segnato nemmeno un gol. Avevo proposto un allenatore con gli attributi ma non mi hanno voluto ascoltare”. Questa la risposta dell’ex patron del Genoa all’ad Blazquez. Quest’ultimo ha dichiarato che senza l’ingresso di ‘777 Partners’, il Genoa sarebbe fallito. Preziosi, invece, ha affermato che a gennaio ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 4 maggio 2022)– Enrico, ex presidente del, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni de La Repubblica, rispondendo alle dichiarazioni della nuova proprietà. Ecco quanto affermato. “Non si dica che questa situazione èmia, forse in estate abbiamo fatto qualche errore ma atutto ilper rimediare e invece gli attaccanti arrivati non hanno segnato nemmeno un gol. Avevo proposto un allenatore con gli attributi ma non mi hanno voluto ascoltare”. Questa la risposta dell’ex patron delall’ad Blazquez. Quest’ultimo ha dichiarato che senza l’ingresso di ‘777 Partners’, ilsarebbe fallito., invece, ha affermato che a...

