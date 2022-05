Gas: Cingolani, “Con lo stop ora alla Russia sarebbe un inverno critico” (Di mercoledì 4 maggio 2022) ROMA – “Se interrompessero ora il gas russo avremmo un serio problema con lo stoccaggio”. Lo ha affermato il ministro della Transizione, Roberto Cingolani, alla Camera dei Deputati. “Per raggiungere il 90% di stoccaggio per l’inverno 22-23 sarebbero necessari circa 6 mesi, arriveremmo con gli stoccaggi pieni e potremmo affrontare il prossimo inverno e quelli successivi con una certa tranquillità. Un’interruzione immediata dell’export russo – aggiunge – renderebbe critico il superamento dell’inverno 2022-23 in assenza di rilevanti misure di contenimento della domanda che ovviamente sono previste”. Secondo il ministro, inoltre, “la tensione sui mercati ha anche determinato, dopo la forte diminuzione avvenuta nel corso del 2020, un vertiginoso aumento dei costi ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 4 maggio 2022) ROMA – “Se interrompessero ora il gas russo avremmo un serio problema con lo stoccaggio”. Lo ha affermato il ministro della Transizione, RobertoCamera dei Deputati. “Per raggiungere il 90% di stoccaggio per l’22-23ro necessari circa 6 mesi, arriveremmo con gli stoccaggi pieni e potremmo affrontare il prossimoe quelli successivi con una certa tranquillità. Un’interruzione immediata dell’export russo – aggiunge – renderebbeil superamento dell’2022-23 in assenza di rilevanti misure di contenimento della domanda che ovviamente sono previste”. Secondo il ministro, inoltre, “la tensione sui mercati ha anche determinato, dopo la forte diminuzione avvenuta nel corso del 2020, un vertiginoso aumento dei costi ...

NicolaPorro : 'L'Italia apre al pagamento del #gas russo in #rubli'. Giallo sulle frasi attribuite al ministro #Cingolani. E lui… - Lopinionista : Gas: Cingolani, 'Con lo stop ora alla Russia sarebbe un inverno critico' - Efisio31251859 : RT @FrancescoSaro: Il ministro Cingolani ha detto che senza gas russo avremo dei grossi problemi! Caxxo ci voleva un ministro per capire qu… - GiovannaBarresi : RT @alanfriedmanit: Cingolani: “Ecco il piano per autonomia dal gas russo” (e perché un embargo al gas russo è anche 'un dovere etico') Un… - LUCABRAMBILLA24 : Guerra Ucraina, l'allarme di Roberto Cingolani: con l'embargo inverno al gelo -