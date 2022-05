(Di mercoledì 4 maggio 2022) Finalmente,esce allo scoperto, raccontando la sua versione dei fatti in merito alla rottura tra suo figlio Manuel e Lulù Selassié. Cosa sarà emerso da queste ultime asserzioni? Da poche settimane ormai, i tabloid continuano a parlare floridamente del rapporto tra i due giovani e delle eventuali cause che hanno portato al loro allontanamento, menzionando sovente il padre. Tra l’altro si ricordi che quest’ultimo si è più volte espresso sulla loro relazione, ancora quando alloggiavano all’interno della casa di Cinecittà, sostenendo che lei non fosse il suo tipo.e Lulù Selassié-AltranotiziaDai precedenti si può quindi dedurre che la loro storia d’amore non l’avesse mai vista di buon occhio, manifestando più volte ...

Advertising

ShawReven : Franco Bortuzzo, non si trattiene e spiffera l’amara verità: “posso dire che…” - SmithLame1 : Franco Bortuzzo, non si trattiene e spiffera l’amara verità: “posso dire che…” - RealGossipland : Franco svela che Manu voleva lasciare Lulù da molto tempo, ma nessuno gli crede INTERVISTA QUI… - VelvetMagIta : Lulù Selassié, nuove accuse a Franco Bortuzzo: “Mai avuta privacy, molto invadente” #VelvetMag #Velvet - infoitcultura : Franco Bortuzzo, senza filtri reagisce alle provocazioni: 'Manuel voleva farlo da tempo' -

Innanzitutto, proprio Lulù è certa che Manuel sia ancora innamorato di lei (chi meglio della diretta interessata può saperlo) e, in secondo luogo, dovrebbe esserea capire che non ...Lulù Selassié non si tiene su: le parole infuocano i social Intervistata di recente dal settimanale Chi , Lulù Selassié ha dunque deciso di vuotare nuovamente il sacco. Fin da prima ...Lei da la colpa principale del fallimento della sua relazione con Manuel all’invadenza continua del padre di lui, Franco. I tre convivevano insieme e il signor Bortuzzo spesso scendeva al piano di ...Franco. “A me la presenza del padre di Manuel mi dava ansia, non mi sentivo per niente a mio agio. (Gossip e TV) Lo fa anche in occasione della rottura di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Katia ...