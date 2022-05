Drew Barrymore si scusa per i suoi commenti su Johnny Depp e Amber Heard: "Per me è un momento di crescita" (Di mercoledì 4 maggio 2022) Drew Barrymore ha scelto Instagram per scusarsi pubblicamente a proposito dei suoi commenti ironici relativi al processo di Johnny Depp contro l'ex moglie Amber Heard. Drew Barrymore si è recentemente scusata per aver preso in giro il caso di Johnny Depp e Amber Heard mentre chiacchierava con un ospite, Anthony Anderson, durante un episodio del The Drew Barrymore Show. L'attrice ha ricevuto una serie di critiche per aver deriso il caso dell'ex coppia, dicendo che era colmo di "follia". Secondo l'Huffington Post, durante lo spettacolo Drew ha discusso diversi dettagli ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 4 maggio 2022)ha scelto Instagram perrsi pubblicamente a proposito deiironici relativi al processo dicontro l'ex mogliesi è recentementeta per aver preso in giro il caso dimentre chiacchierava con un ospite, Anthony Anderson, durante un episodio del TheShow. L'attrice ha ricevuto una serie di critiche per aver deriso il caso dell'ex coppia, dicendo che era colmo di "follia". Secondo l'Huffington Post, durante lo spettacoloha discusso diversi dettagli ...

