“Devi andare via sporco ne*ro, altrimenti ti uccido”: perde un occhio dopo il pestaggio (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nel parco Rossani di Bari lo scorso 5 aprile un 19enne avrebbe aggredito un ragazzo di 24 anni con calci e pugni, facendogli perdere la funzionalità di un occhio, soltanto perché nero. Grazie alle immagini dei circuiti di video-sorveglianza, al monitoraggio del profili social e alle testimonianze di alcune persone presenti al momento del pestaggio, la Polizia è riuscita a identificare il presunto aggressore, ora agli arresti domiciliari con l’accusa di “lesioni personali pluriaggravate”. Secondo la gip Anna Perrelli, che ha accolto la richiesta della pm Grazia Errede, “sussiste l’aggravante dell’odio razziale” in quanto “tutta la dinamica dei fatti consente di affermare che l’immotivata aggressione” al giovane “prima spintonato, poi guardato con disprezzo e successivamente anche nel corso del pestaggio appellato come ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nel parco Rossani di Bari lo scorso 5 aprile un 19enne avrebbe aggredito un ragazzo di 24 anni con calci e pugni, facendoglire la funzionalità di un, soltanto perché nero. Grazie alle immagini dei circuiti di video-sorveglianza, al monitoraggio del profili social e alle testimonianze di alcune persone presenti al momento del, la Polizia è riuscita a identificare il presunto aggressore, ora agli arresti domiciliari con l’accusa di “lesioni personali pluriaggravate”. Secondo la gip Anna Perrelli, che ha accolto la richiesta della pm Grazia Errede, “sussiste l’aggravante dell’odio razziale” in quanto “tutta la dinamica dei fatti consente di affermare che l’immotivata aggressione” al giovane “prima spintonato, poi guardato con disprezzo e successivamente anche nel corso delappellato come ...

