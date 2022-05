Covid oggi VdA, 70 contagi e zero morti: bollettino 4 maggio (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 70 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 4 maggio, in Valle D’Aosta secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Non si registrano invece morti e 40 sono i guariti. Gli attuali positivi sono 1.455 di cui 27 ricoverati in ospedale. Nessun paziente risulta ricoverato in terapia intensiva. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 70 i nuovida coronavirus registrati, 4, in Valle D’Aosta secondo i datidell’ultimodella Regione. Non si registrano invecee 40 sono i guariti. Gli attuali positivi sono 1.455 di cui 27 ricoverati in ospedale. Nessun paziente risulta ricoverato in terapia intensiva. L'articolo proviene da Italia Sera.

