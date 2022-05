Clinica mobile per cure denti a fragili, al via progetto prevenzione (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Portare assistenza odontoiatrica alle persone che non ricevono controlli di base perché non possono accedervi, per mancanza di mezzi o di disponibilità economica. E’ l’obiettivo di ‘Diritto alla prevenzione’, iniziativa frutto di una collaborazione tra Croce rossa italiana, Fondazione Andi Onlus, Rotary e Mentadent. La presentazione del progetto, che si basa su un avveniristica Clinica mobile, è in corso oggi presso la sede di Croce rossa italiana a Roma. Il cuore pulsante dell’iniziativa, dunque, è una vera e propria Clinica odontoiatrica mobile, tecnologica e itinerante, che nei prossimi mesi girerà l’Italia da Nord al Sud, portando cure odontoiatriche e prevenzione alle persone più fragili. Screening sanitari ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Portare assistenza odontoiatrica alle persone che non ricevono controlli di base perché non possono accedervi, per mancanza di mezzi o di disponibilità economica. E’ l’obiettivo di ‘Diritto alla’, iniziativa frutto di una collaborazione tra Croce rossa italiana, Fondazione Andi Onlus, Rotary e Mentadent. La presentazione del, che si basa su un avveniristica, è in corso oggi presso la sede di Croce rossa italiana a Roma. Il cuore pulsante dell’iniziativa, dunque, è una vera e propriaodontoiatrica, tecnologica e itinerante, che nei prossimi mesi girerà l’Italia da Nord al Sud, portandoodontoiatriche ealle persone più. Screening sanitari ...

