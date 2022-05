Calcio: mancata osservanza Protocolli Sanitari, prosciolti il Napoli e De Laurentiis (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha prosciolto il Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis e il responsabile Sanitario del club Raffaele Canonico. De Laurentiis e Canonico erano stati deferiti “per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme in materia di controlli Sanitari, e in particolare per aver consentito o, comunque, non aver impedito ai calciatori Stanislav Lobotka, Amir Rrhamani e Piotr Zielinski di partire da Napoli alla volta di Torino con l'aereo lo scorso 5 gennaio, insieme al resto del ‘gruppo squadra', e di partecipare lo scorso 6 gennaio alla gara valevole per il campionato di Serie A Juventus-Napoli, nonostante i tre citati calciatori fossero stati ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha prosciolto il, il presidente Aurelio Dee il responsabileo del club Raffaele Canonico. Dee Canonico erano stati deferiti “per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme in materia di controlli, e in particolare per aver consentito o, comunque, non aver impedito ai calciatori Stanislav Lobotka, Amir Rrhamani e Piotr Zielinski di partire daalla volta di Torino con l'aereo lo scorso 5 gennaio, insieme al resto del ‘gruppo squadra', e di partecipare lo scorso 6 gennaio alla gara valevole per il campionato di Serie A Juventus-, nonostante i tre citati calciatori fossero stati ...

