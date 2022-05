Calcio: Malagò, dal 4 luglio mostra Paolo Rossi al Salone d'Onore del Coni (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Il presidente del Coni Giovanni Malagò durante il Consiglio Nazionale tenutosi nel Salone d'Onore ha comunicato che "il 4 luglio sarà inaugurata al Coni la mostra dedicata a Paolo Rossi, che rimarrà aperta per dieci giorni, al Salone d'Onore". Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Il presidente delGiovannidurante il Consiglio Nazionale tenutosi neld'ha comunicato che "il 4sarà inaugurata alladedicata a, che rimarrà aperta per dieci giorni, ald'".

