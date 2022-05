Basket, Eurocup 2021/2022: risultati e classifiche aggiornate (Di mercoledì 4 maggio 2022) I risultati e le classifiche aggiornate della Eurocup 2021/2022 di Basket. Tutto pronto per l’inizio della competizione europea, che prenderà il via il 19 ottobre con la regular season. Tre le italiane impegnate, ovvero Dolomiti Energia Trento, Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia. Un totale di 20 squadre, suddivise in un’iniziale Regular Season di due gruppi da dieci. Di seguito, quindi, tutti i risultati e le classifiche, dai gironi fino alla finale. IL REGOLAMENTO DELLA Eurocup 2021 FINALE Mercoledì 11 maggio Orario da definire – Frutti Extra Bursaspor – Virtus Segafredo Bologna SEMIFINALI Martedì 3 maggio Ore 20:00 – MoraBanc Andorra – Frutti Extra Bursaspor 68-85 Mercoledì 4 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ie ledelladi. Tutto pronto per l’inizio della competizione europea, che prenderà il via il 19 ottobre con la regular season. Tre le italiane impegnate, ovvero Dolomiti Energia Trento, Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia. Un totale di 20 squadre, suddivise in un’iniziale Regular Season di due gruppi da dieci. Di seguito, quindi, tutti ie le, dai gironi fino alla finale. IL REGOLAMENTO DELLAFINALE Mercoledì 11 maggio Orario da definire – Frutti Extra Bursaspor – Virtus Segafredo Bologna SEMIFINALI Martedì 3 maggio Ore 20:00 – MoraBanc Andorra – Frutti Extra Bursaspor 68-85 Mercoledì 4 ...

