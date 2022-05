Assicurare il rispetto dei diritti all’inclusione e all’accessibilità, question time con Stefani (Di mercoledì 4 maggio 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 4 maggio alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra per le Disabilità, Erika Stefani (foto), risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte a scorporare dal calcolo Isee le somme derivanti dai trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti in ragione della condizione di disabilità (Villani – M5S); sulle iniziative volte ad Assicurare il pieno rispetto dei diritti all’inclusione, all’accessibilità e alla progettazione universale, con particolare riferimento agli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Noja – IV). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 4 maggio 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 4 maggio alle 15, iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra per le Disabilità, Erika(foto), risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte a scorporare dal calcolo Isee le somme derivanti dai trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti in ragione della condizione di disabilità (Villani – M5S); sulle iniziative volte adil pienodeie alla progettazione universale, con particolare riferimento agli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Noja – IV). L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Assicurare il rispetto dei diritti all’inclusione e all’accessibilità, question time con Stefani… - PippiCalz : @discordoconme @zeropregi Basta assicurare il rispetto del CCNL e non menarsela con la miriade di opportunità di sf… - larefola : #GiuntaPietragalla del 28/04/2022: approvato il Piano anticorruzione e trasparenza ed espressa la volontà di 'assic… - putino : - Il Presidente della Francia è pronto a fare la sua parte per i negoziati per assicurare la pace nel pieno rispett… - CorriereAlbaBra : Il prossimo 16 giugno scadrà la rata di acconto dell’IMU 2022. A Bra nessuna variazione nelle aliquote e nelle disp… -