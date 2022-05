Arbitri, Inter - Empoli a Manganiello, Genoa - Juve a Sozza (Di mercoledì 4 maggio 2022) In vista della finale di Coppa Italia che vedrà Inter e Juventus in campo all'Olimpico mercoledì 11 maggio, nerazzurri e bianconeri anticiperanno a venerdì il prossimo turno di campionato. Sono stati ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 4 maggio 2022) In vista della finale di Coppa Italia che vedràntus in campo all'Olimpico mercoledì 11 maggio, nerazzurri e bianconeri anticiperanno a venerdì il prossimo turno di campionato. Sono stati ...

Advertising

sportli26181512 : Arbitri, Inter-Empoli a Manganiello, Genoa-Juve a Sozza: Inter-Empoli a Manganiello, Genoa-Juve a Sozza Nerazzurri… - Gazzetta_it : Inter-Empoli a Manganiello, Genoa-Juve a Sozza #arbitri - marianodacasteo : @LucaMarelli72 Ciao Luca, Manganiello a Milano mi sorprende molto. È vero che domani c'è Salernitana-Venezia e dome… - flaviacataldii : RT @TevezFaCose: Io prima di dare per fatto Dybala all'Inter aspetterei fonti più attendibili della GdS che un giorno dice che non parleran… - fvk_cl : RT @TevezFaCose: Io prima di dare per fatto Dybala all'Inter aspetterei fonti più attendibili della GdS che un giorno dice che non parleran… -