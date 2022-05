Amministrative: Conte, 'ci sono comuni in cui non possiamo andare col Pd' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "sono favorevole ad andare con il Pd in molti comuni" alle Amministrative, "ma noi abbiamo alcuni standard, come la cultura della legalità. E in alcuni comuni non possiamo andare insieme perché a livello territoriale ci sono situazioni" dove non vengono rispettati i nostri standard. Lo dice il leader M5S Giuseppe Conte, parlando in conferenza stampa. Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "favorevole adcon il Pd in molti" alle, "ma noi abbiamo alcuni standard, come la cultura della legalità. E in alcuninoninsieme perché a livello territoriale cisituazioni" dove non vengono rispettati i nostri standard. Lo dice il leader M5S Giuseppe, parlando in conferenza stampa.

