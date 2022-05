A Shanghai la strategia anti-Covid è al limite: un uomo considerato morto si ritrova all'obitorio (Di mercoledì 4 maggio 2022) L'ospite di una casa di cura spedito verso la cremazione. Ma era vivo. L'episodio inquietante testimonia le condizioni delle strutture ospedaliere della metropoli cinese e la tensione causata dai tentativi di azzerare i contagi da coronavirus Leggi su wired (Di mercoledì 4 maggio 2022) L'ospite di una casa di cura spedito verso la cremazione. Ma era vivo. L'episodio inquietante testimonia le condizioni delle strutture ospedaliere della metropoli cinese e la tensione causata dai tentativi di azzerare i contagi da coronavirus

