Uomini e Donne: Ida beccata con un uomo (Di martedì 3 maggio 2022) Uomini e Donne, Ida beccata con un uomo: arriva la segnalazione sulla dama del dating show, chi sarà il suo cavaliere? Ida Platano è sempre di più l’assoluta protagonista di Uomini e Donne; oltre ad essere una delle più corteggiate, la dama è tornata a far parlare di sé anche per la sua storia con L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 3 maggio 2022), Idacon un: arriva la segnalazione sulla dama del dating show, chi sarà il suo cavaliere? Ida Platano è sempre di più l’assoluta protagonista di; oltre ad essere una delle più corteggiate, la dama è tornata a far parlare di sé anche per la sua storia con L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

valigiablu : Nel 2021, 126 donne e 1.095 uomini hanno perso la vita mentre stavano lavorando – più di tre persone ogni giorno. A… - meb : Il #lavoro è dignità, ma deve essere prima di tutto sicuro e giusto. Donne e uomini hanno diritto alla stessa retri… - GiuseppeConteIT : Don Peppe Diana non è morto invano, la camorra non avrà la meglio. Ieri a #CasaldiPrincipe ho sentito la voglia di… - ASCII32_ : @LaBombetta76 L’utero è una macchina così complessa e meravigliosa che non si capisce proprio perché le donne si af… - egemonja : @boni_castellane Poi enri ci spiega come si concilia con la costituzione italiana che dice che 'sono elettori tutti… -